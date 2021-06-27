تراند الفن: بعد وفاتها.. 6 معلومات عن اعتماد خورشيد صاحبة “اعترافات صلاح نصر”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - رحلت عن عالمنا اليوم، الفنانة والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد، بعد مرضها ونقلها للمستشفى منذ فترة.

ويستعرض لكم “القاهرة 24”،أبرز المعلومات عن الراحلة في السطور التالية:

-هي فنانة ومنتجة مصرية ولدت في 15 يناير عام 1939.

– زوجها الأول هو أحمد خورشيد، وهو والد عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد، وبعدها تزوجت من رئيس المخابرات المصرية السابق صلاح نصر، المثير للجدل.

– هي زوجة والد عمر خورشيد، ولم يعش معها إلا فترة قصيرة جدًا من طفولته، حيث انتقل بعدها ليعيش مع والدته.

– ألفت كتابًا حول انحرافات صلاح نصر تكشف فيه الممارسات الشاذة لمدير جهاز المخابرات، وعلاقاته المشبوهة مع نجمات السينما المصرية واستغلاله لهن في نشاطات استخباراتية.

– عملت اعتماد في مجال السينما، وأسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز.

– أسست معامل اعتماد خورشيد للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينيات.