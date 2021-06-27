فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - رحلت عن عالمنا اليوم، الفنانة والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد، بعد مرضها ونقلها للمستشفى منذ فترة.
ويستعرض لكم “القاهرة 24”،أبرز المعلومات عن الراحلة في السطور التالية:
-هي فنانة ومنتجة مصرية ولدت في 15 يناير عام 1939.
– زوجها الأول هو أحمد خورشيد، وهو والد عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد، وبعدها تزوجت من رئيس المخابرات المصرية السابق صلاح نصر، المثير للجدل.
– هي زوجة والد عمر خورشيد، ولم يعش معها إلا فترة قصيرة جدًا من طفولته، حيث انتقل بعدها ليعيش مع والدته.
– ألفت كتابًا حول انحرافات صلاح نصر تكشف فيه الممارسات الشاذة لمدير جهاز المخابرات، وعلاقاته المشبوهة مع نجمات السينما المصرية واستغلاله لهن في نشاطات استخباراتية.
– عملت اعتماد في مجال السينما، وأسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز.
– أسست معامل اعتماد خورشيد للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينيات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد وفاتها.. 6 معلومات عن اعتماد خورشيد صاحبة “اعترافات صلاح نصر” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.