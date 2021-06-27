تراند الفن: وزير النقل: 480 مليون جنيه تضيع سنويًا على هيئة السكة الحديد بسبب التهرب من دفع التذاكر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - أدمن ‏32 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الكمساريه استفادوا من زيادة غرامة التهرب من دفع التذاكر، مؤكدًا أن الأسبوع الأول من تطبيق قرار فرض الغرامة، منح السكة الحديد 10 ملايين جنيه. وأضاف الوزير، خلال لقاء مُسجّل مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، على قناة “صدى البلد”، أن 480 مليون جنيه كانت تضيع سنويًا على هيئة السكة الحديد بسبب عدم دفع التذاكر، والتهرب منها، موضحًا أن بعض الركاب ما زالوا يتهربون من دفع التذكرة. وتابع: “عُمال الورش استقبلوه بشعار تطهير وتطوير السكة الحديد”، موجهًا رسالة لمشرفي وموظفي السكة الحديد، تضمنت: “باجي ألاقيكم مش شغالين”.

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