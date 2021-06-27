فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - صحيفة المرصد : قال الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن درجات الحرارة تشتد في نهاية شهر يوليو وتكون الأيام الأحر على مستوى العالم.
موعد تحديد القبلة السنوي
وأضاف عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “شهر يوليو يحل علينا يوم الخميس وفي أوله تكون الشمس في أبعد نقطة لها من الأرض”.
وتابع: “في منتصف هذا الشهر تتعامد الشمس على الكعبة على مستوى العالم، وهو موعد تحديد القبلة السنوي”.
سبب تسمية شهر يوليو
وعن سبب تسميته بهذا الاسم قال: “شهر يوليو يسمى بالعراق وبلاد الشام بتموز، و في مصر يوليه، وفي المغرب وتونس والجزائر جوليه، وكان قديما يسمى كوينتليز، وتعني الخامس باللاتينية، لأن شهور السنة عند الرومان كانت تبدأ بشهر مارس”
وأكمل قائلًا: “في سنة من السنين ولد قيصر الروم في هذا الشهر وبعدما أصبح ملكا جعل هذا الشهر 31 يوما واجتمع حين ذاك مجلس الشيوخ الروماني وقلبوا هذا الشهر من كوينتليز إلى يوليو”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو : الزعاق يكشف موعد تحديد القبلة السنوي على مستوى العالم .. وسبب تسمية شهر يوليو بهذا الاسم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.