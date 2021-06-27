تراند الفن: تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة اعتماد خورشيد.. «عانت من المرض عدة شهور»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - عانت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد من المرض لشهور طويلة قبل وفاتها منذ قليل، وكان نجلها إيهاب خورشيد قد طالب بعلاجها على نفقة الدولة.

وأكد إيهاب خورشيد لـ«الوطن»، «قبل وفاة والدتي بأيام، قدم رجل الأعمال السعودي السيد رامز الرشيد، إقامة مجانية للسيدة اعتماد خورشيد في أحد الفنادق مع إشراف طبي خاص وذلك تكريمًا لها وللدور الذي قامت به لدعم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر».

وأضاف خورشيد: «أن الراحلة اعتماد خورشيد تدهورت حالتها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ووضعت تحت ملاحظة طبية دقيقة وأن الأسرة فوجئت بخبر الوفاة منذ ساعة»، متابعا: «ربنا يرحمها كلنا اتفاجئنا بالخبر.. ادعوا لها بالرحمة».

وفاة اعتماد خورشيد

وتوفيت منذ قليل اعتماد خورشيد بعد معاناة مع المرض، وأكد إيهاب لـ «الوطن»، أن سبب الوفاة فشل في وظائف الرئة، حيث إنها عانت من صعوبة في التنفس، ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

تفاصيل الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

كان أعلن إيهاب خورشيد، ابن المنتجة اعتماد خورشيد، تفاصيل الحالة الصحية لها في وقت سابق لوفاتها قائلاً «بالفعل أجرينا أشعة مقطعية على الصدر، لكن الحمد لله ظهرت الأشعة سليمة، أي أنها غير مصابة بفيروس كورونا، لكنها تعاني منذ فترة من ضيق تنفس، ولهذا السبب نحن نمتلك جهاز تنفس في المنزل، لكنها منذ عدة أيام حالتها تسوء بسبب تجميع مياه على الرئة».

وتابع إيهاب خورشيد، أنه عندما وجد حالتها تسوء وجهاز التنفس لا يحسن حالتها، اضطر إلى نقلها إلى المستشفى لمتابعة حالتها الصحية.

يذكر أنه كانت ترددت أخبار مؤخرا عن أن الفنانة التونسية درة ستجسد دور المنتجة اعتماد خورشيد في عمل فني قريبا.

وكانت المنتجة اعتماد خورشيد، ظهرت مؤخرا بعد غياب دام لسنوات، من خلال صورة نشرت لها مع نجلها إيهاب خورشيد.