فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، تدريباته الجماعية، عصر غد الاثنين، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبي الفريق لمدة 48 ساعة.
وكان قد منح خالد عيد راحة سلبية للفريق لمدة يومين عقب التعادل مع الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1/1، وأقيمت يوم الجمعة الماضية.
ويحل غزل المحلة ضيفًا علي الزمالك يوم 5/7 بالجولة 28، وكان قد انتهت مباراة الدور الأول، والتي أقيمت بالجولة 11 بفوز المحلة بهدفين مقابل هدف.
ويغيب عن المباراة كلا من بسام ماهر ومعتز محب وعبده يحيي، لحصولهم على الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد الأخيرة.
ويخوض المحلة المباراة في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 58 نقطة.
لافتة طيبة من لاعبي الإسماعيلي تجاه أنوس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: غزل المحلة يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.