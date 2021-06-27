تراند الفن: غزل المحلة يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:11 مساءً - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، تدريباته الجماعية، عصر غد الاثنين، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبي الفريق لمدة 48 ساعة.

وكان قد منح خالد عيد راحة سلبية للفريق لمدة يومين عقب التعادل مع الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1/1، وأقيمت يوم الجمعة الماضية.

ويحل غزل المحلة ضيفًا علي الزمالك يوم 5/7 بالجولة 28، وكان قد انتهت مباراة الدور الأول، والتي أقيمت بالجولة 11 بفوز المحلة بهدفين مقابل هدف.

ويغيب عن المباراة كلا من بسام ماهر ومعتز محب وعبده يحيي، لحصولهم على الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد الأخيرة.

ويخوض المحلة المباراة في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 58 نقطة.

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