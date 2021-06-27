نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية 50%خصم علي المشتريات خلال شهر يونيو في المقال التالي

عروض اكسترا الأسبوعية أقوى عروض متجر اكسترا في السعودية، يمكنكم من خلال متجر اكسترا شراء أفضل المنتجات والتي منها مكنسة بناسونيك وكاوية البخار وكلاس برو براد ماء ساخن وغير ذلك، بالإضافة إلى أن المتجر يقدم عروضاً على الهواتف الذكية والتلفزيونات وأجهزة الترفيه وغير ذلك، وإليكم في السطور القادمة أقوى عروض متجر اكسترا في السعودية. عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات متجر اكسترا في السعودية 2021م خصومات اكسترا الشهرية كلاس برو ثلاجة، 251 لتر 8.9 قدم باللون الأبيض وصل سعره إلى 399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا اليوم وصل سعر دابو ثلاجة، 17 قدم باللون الأبيض إلى 2499 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 4499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات اكسترا اليومية بلغ سعر ثلاجة هيتاشي أربع أبواب 19.1 قدم باللون الأسود، وصل سعرها بعد العرض إلى 4399 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات اكسترا الأسبوعية أقوى واحدث الحصومات علي الغسالات الصحون الكهربائية من اكسترا، العروض متوافرة بجميع فروع اكسترا بالمملكة خصومات اكسترا الأسبوعية بلغ سعر غسالة توشيبا صحون 14 مكان تخزين إلى 1599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2399 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات اكسترا الشهرية وصل سعر غسالة صحون أريستون 9 برامج، 14 مكان للتخزين إلى 2689 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا الشهرية مهرجان خصومات اكسترا لهذا الشهر لن تتكرر تخفيضات علي تشكيلة كبيرة من غسالات الصحون تخفيضات اكسترا الأسبوعية وصل سعر غسالة صحون ميديا 12 مكان للتخزين، 7 برامج باللون الفضي إلى 1279 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1669 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض اكسترا الشهرية إل جي جلاية صحون بخار، 14 مكان للتخزين، 10 برامج وصل سعرها إلى 4199 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 6099 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا اليوم ميديا غسالة صحون، 12 مكان تخزين، 7 برامج باللون الفضي وصل سعره إلى 1279 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1669 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية 50%خصم علي المشتريات خلال شهر يونيو - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية 50%خصم علي المشتريات خلال شهر يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.