نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الاسبوعية عروض الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده الاسبوعية، باقة كبيرة من العروض المتنوعة على عدد من السلع، يعتبر من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، يمتلك قاعدة عملاء واسعة، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع هايبر بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 23 يونيو الموافق 13 ذو القعدة إلى 29 يونيو الموافق 19 ذو القعدة، زيت نباتى نخلتين 1.5 لتر بسعر 8.95 ريال بدلا من 14.95 ريال، مكرونة إيطاليانو 400 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من 22.50 ريال.

تخفيضات الزيوت اليوم

هايبر بنده ، تعتبر الزيوت من المنتجات ذات الاستخدام المرتفع، الزيوت تحتوي على عدد كبير ومختلف من الأنواع، يعد زيت الزيتون من أكثرها شعبية بسبب ما يحتويه من فوائد، 1- فقدان الوزن حيث يعمل زيت الزيتون على تسهيل فقدان الوزن، 2- يساعد في تقليل أمراض القلب عن طريق شرب ملعقتين يوميا، 3- يعمل على تقوية الجهاز المناعي، 4- يقوم زيت الزيتون بتحسين صحة البشرة والشعر، زيت زيتون بكر ممتاز عافية 2 لتر بسعر 39.95 ريال بدلا من 68.95 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده

يعد الفول من أكثر الأطعمة التي تحتوي على البروتين، بديل اللحوم، 1- يحتوي على فيتامين ب التي تعمل تقوية الاعصاب، 2- يعمل على تقليل الشيخوخة المبكرة لوجود فيتامين ج بداخلة، 3- يوجد بداخلة الفسفور عنصر هام جدا لعملية النمو وتقوية العظام، 4- يساعد في انخفاض مرض السكري والتقليل من القلق، 5- المنجنيز والنحاس ذات دور حيوي في تقوية المناعة، 6- غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تحمي من السكتة الدماغية، فول حب زين 800 جرام بسعر 6.95 ريال.

تنزيلات هايبر بنده

تساعد البهارات الحارقة على معالجة البرد يقوم الفلفل الأسود بتجديد حيوية الشعر وعلاج القشرة ، كما يساعد الزنجبيل على التخفيف من دوار البحر، تنشط القرفة الجهاز الهضمي وفاتحة الشهية، تعالج الكزبرة فقر والسالمونيلا ومرض السكري تعمل على إزالة السموم من الدم، يعمل اليانسون على تهدئة الجهاز العصبي، القرنفل يعمل كمخدر لآلام اللثة والأسنان يساعد في علاج الانتفاخ وعسر الهضم تساعد عدد كبير من التوابل في تخفيف الوزن وتراكم الدهون، زنجبيل مطحون 1 ك بسعر 29.95 ريال.