نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده الاثنين 18 ذو القعدة 1442 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده السعودية الجديدة الخاصة بالصيف هي من أكثر العروض بحثا وطلبا من جانب عملاء بنده هذه الفترة. حيث يرغب عدد كبير في الاستفادة من عروض وتخفيضات بنده قبل انتهاء العروض ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذه العروض يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021. ولذلك نوفر لكم أهم المنتجات المتوفرة في نشرة بنده وهايبر بنده.

عروض بنده وهايبر بنده الاثنين

أهم العروض التي توفرها بنده وهايبر بنده هي عروض وتخفيضات المنتجات الخاصة بالعناية والنظافة وأهمها هي مناشف الذهبي للوجه ومناديل جولدن المميزة بسعر 20 ريال سعودي. كما تشمل العروض علي مناديل متعددة الأغراض من كلينكس بسعر 19.95 ريال بدلاً من 31 ريال. تخفيضات بنده وهايبر بنده الاسبوعية تضم مستلزمات المنزل مثل ملاعق الطعام الشفافة بسعر 7.50 ريال. وايضا توفر ورق قصدير بسعر 11 ريال، واكياس نفايات أبو ربطة جراند ستار بسعر 17 ريال. والكثير من مستلزمات المنزل الرائعة التي يمكنك الحصول عليها حتى يوم الثلاثاء المقبل.

عروض بنده وهايبر بنده

من ضمن منتجات العناية الشخصية التي توفرها بنده وهايبر بنده هي بديل الزيت الترا دو بسعر 14 ريال. وشامبو برت بلس 400 مل بسعر 19 ريال بدلاً من 38 ريال. وتشمل أفضل انواع الشامبو المختلفة الأخرى مثل شامبو الفيف الرائع 600 مل بسعر 18 ريال. ويمكنك الحصول على فرشاة الاسنان المفضلة إليك من خلال بنده فهي توفر أنواع متعددة بأسعار رائعة. وتشمل العروض علي غسول الفم بكافة أنواعه للحفاظ على رائحة الفم دائما جميلة.

عروض بنده وهايبر بنده الاسبوعية

إذا كنت تبحث عن كريمات الوجه والعناية بالبشرة فيمكنك الحصول على كافة انواع الكريمات والمرطب والغسول ومنتجات التجميل والعناية بالبشرة والشعر. حيث توفر بنده منتجات رائعة خالية من السلفات وطبيعية 100% لكي يستطيع الجميع استعمالها والحصول على نتائج مميزة. ومن ضمن الكريمات المتوفرة هي كريم الشعر فاتيكا الذي يعد من أقدم وأفضل كريمات الشعر وتوفره بنده بسعر 6 ريال. كما انها توفر كريم صبغ الشعر بسعر 24 ريال فقط. ويمكنك الحصول على زيت جوز العند بسعر 50 ريال. وجلي مرطب خفيف الصبار بسعر 21.95 ريال. والكثير من الكريمات والزيوت الطبيعية التي يمكنك الحصول عليها بأقوى العروض والخصومات.