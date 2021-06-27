تراند الفن: الشوط الأول.. بلجيكا تتقدم على البرتغال بهدف في يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:13 مساءً - أنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول، بالتقدم على نظيره منتخب البرتغال، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية. وسجل ثورجان هازارد هدف بلجيكا الوحيد في المباراة بالدقيقة 41 من عمر الشوط الأول. وجاءت تشكيلة بلجيكا الرسمية كالتالي: حراسة المرمي: كورتوا. خط الدفاع: مونييه، ألديرفيلرد، فيرمايلين، فيرتونخين. خط الوسط: فيتسل، تيليمانس، ثورجان هازارد. خط الهجوم: دي بروين، لوكاكو، إيدين هازارد. وجاءت تشكيلة البرتغال الرسمية كالتالي: حراسة المرمي: باتريسيو. خط الدفاع: دالوت، دياز، بيبي، جيريرو. خط الوسط: بالينيا، ريناتو سانشيز، موتينهو. خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، جوتا، كريستيانو رونالدو. توماس هولز الأفضل في مباراة هولندا والتشيك

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