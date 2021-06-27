فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:13 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة
أهدى مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، درع النادي إلى أحمد عثمان، المشرف العام على الكرة بنادي الإسماعيلي، وذلك على هامش المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، ضمن مُنافسات الجولة السابعة والعشرين من مُسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكتب رئيس نادي سموحة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إهداء من نادي سموحة ومن مجلس إدارته درع نادي سموحة، وعلم النادي إلى أحمد عثمان مُمثلًا عن النادي الإسماعيلي، بعد انتهاء المباراة، لأن الرياضة لتوطيد أواصر الصداقة والعلاقات الطيبة بين الأندية، بعيدًا عن المكسب والخسارة”.
وتلقى سموحة هزيمة قاسية أمام الإسماعيلي بثلاثية دون رد، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 35 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فرج عامر يهدي درع سموحة للمشرف العام على الكرة بالإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.