تراند الفن: فرج عامر يهدي درع سموحة للمشرف العام على الكرة بالإسماعيلي

أهدى مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، درع النادي إلى أحمد عثمان، المشرف العام على الكرة بنادي الإسماعيلي، وذلك على هامش المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، ضمن مُنافسات الجولة السابعة والعشرين من مُسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب رئيس نادي سموحة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إهداء من نادي سموحة ومن مجلس إدارته درع نادي سموحة، وعلم النادي إلى أحمد عثمان مُمثلًا عن النادي الإسماعيلي، بعد انتهاء المباراة، لأن الرياضة لتوطيد أواصر الصداقة والعلاقات الطيبة بين الأندية، بعيدًا عن المكسب والخسارة”.

وتلقى سموحة هزيمة قاسية أمام الإسماعيلي بثلاثية دون رد، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 35 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

فرج عامر: أمين عمر لا يعترف بالإنذارات