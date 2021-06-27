تراند الفن: الانتهاء من تطوير 3 محطات تموين بالغاز الطبيعي بحي الزهور في بورسعيد (صور)

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الانتهاء من تطوير 3 محطات تموين تعمل بالغاز الطبيعي بحي الزهور، وهي (محطة التعاون بشارع العبور، ومحطة التعاون بشارع محمد حمزة ومحطة التعاون بمنطقة بلال بن رباح)، وجارٍ إعادة الشىء لأصله ووضع طبقة الدقشوم، في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة 11محطة تموين سيارات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.

ووجه محافظ بورسعيد، فوزي الوالي رئيس الحي، بسرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله وترميم الشوارع بعد الانتهاء من أعمال توصيل المرافق العامة للمشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد أن تطوير محطات تموين السيارات يأتي تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها بورسعيد في مختلف المجالات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن ومواكبة التطور بالمدينة.