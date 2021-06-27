فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:13 مساءً - أدمن 43 دقيقة مضت آخر الأخبار 19 زيارة
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الانتهاء من تطوير 3 محطات تموين تعمل بالغاز الطبيعي بحي الزهور، وهي (محطة التعاون بشارع العبور، ومحطة التعاون بشارع محمد حمزة ومحطة التعاون بمنطقة بلال بن رباح)، وجارٍ إعادة الشىء لأصله ووضع طبقة الدقشوم، في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة 11محطة تموين سيارات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.
ووجه محافظ بورسعيد، فوزي الوالي رئيس الحي، بسرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله وترميم الشوارع بعد الانتهاء من أعمال توصيل المرافق العامة للمشروعات الجاري تنفيذها.
وأكد أن تطوير محطات تموين السيارات يأتي تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها بورسعيد في مختلف المجالات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن ومواكبة التطور بالمدينة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الانتهاء من تطوير 3 محطات تموين بالغاز الطبيعي بحي الزهور في بورسعيد (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.