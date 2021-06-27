تراند الفن: دي ليخت: أنا السبب في هزيمة هولندا أمام التشيك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:13 مساءً - أدمن ‏4 دقائق مضت آخر الأخبار 6 زيارة

تحدث مدافع المنتخب الهولندي وفريق يوفنتوس الإيطالي، ماتياس دي ليخت، في تصريحات صحفية عن تحمل مسئولية خروج الطواحين من ثمن نهائي ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” بعد الخسارة أمام منتخب التشيك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وقال دي ليخت: “أشعر بالسوء، خسرنا المباراة بسببي، كانت المباراة تحت سيطرة منتخب هولندا حين تعرضت للطرد”، مضيفًا: “كنا مسيطرين على المباراة، كنا في السيطرة حتى بطاقتي الحمراء أنا السبب”.

وتلقى دي ليخت مدافع منتخب هولندا، بطاقة حمراء في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، بعد أن منع بيده انفرادًا لصالح التشيك. وأقصى منتخب التشيك نظيره المنتخب الهولندي من منافسات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” بنتيجة هدفين نظيفين على ملعب بوشكاش أرينا. شقيق هازارد يحقق رقمًا إيجابيًا بعد هدفه في البرتغال

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