فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:06 مساءً - أدمن 24 دقيقة مضت آخر الأخبار 22 زيارة
أعلن محمد عظيمة، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، اختيار 23 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم، بأحد فنادق مدينة العين السخنة، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها في السابعة، غد الاثنين، باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري الممتاز.
وضمت قائمة المقاصة كلًا من: محمود حمدي – محمد كوكو – بلتاجي سمير – أحمد مودي – أسامة العزب – عصام صبحي – عاصم سعيد – أحمد صبيحة – فارس طارق – أحمد متعب – محمد دسوقي – عماد فتحي – صلاح عاشور – مصطفى شبيطة – محمد مخلوف – أحمد عادل ميسي – هشام محمد – باسم مرسي – عبد الله مجدي – أحمد أمين أوفا – شميلس بيكلي – باولن فوافي – وسعيد الونش.
وغادر اللاعبون المختارون في قائمة المباراة القاهرة مساء اليوم، للانتظام في المعسكر المغلق بأحد فنادق العين السخنة، كما خاض الفريق مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الزمالك على ملعب فندق إقامة الفريق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 23 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.