تراند الفن: تجديد حبس صاحب سنتر تعليمي في واقعة انتحار فتاة بنها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:06 مساءً - قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية تجديد حبس صاحب السنتر ويدعى “أ. م ” 15 يومًا، لاتهامه بالتسبب في انتحار فتاة داخل السنتر الذي كانت تعمل فيه، ويملكه بشارع كلية التجارة ببنها، كما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة لبيان تعرض المتوفاة لعملية قتل أو انتحار.

وفي سياق متصل تنازلت أسرة المجني عليها، عن اتهامهم للمتهم، بأنه المتسبب في وفاتها ولازالت التحقيقات سارية.

كما قرر صاحب العقار المتواجد به السنتر التعليمي، الذي شهد الواقعة بشارع كلية التجارة ببنها، غلق السنتر نهائيًّا واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع صاحب السنتر.

كانت فتاة حاصلة على ليسانس الآداب وتبلغ من العمر 24عامًا، وتدعى “ا. ج”، تعمل في سنتر للدروس الخصوصية، لطلاب الجامعة بشارع كلية التجارة ببنها يملكه شخص يدعى “أ. م” يقدم من خلاله كورسات تعليمية للطلاب بالجامعة، قد أقدمت على التخلص من حياتها بتناول قرص غلة لمرورها بحالة نفسية سيئة تم نقلها للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من الرائد أحمد حمدي رئيس مباحث قسم ثان بنها مفاده تلقيه بلاغًا من مستشفى بنها العام بوصول فتاة مصابه بحالة إعياء شديد، نتيجة حالة تسمم.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أنها تعمل بسنتر تعليمي بشارع كلية التجارة بدائرة قسم ثان بنها، وقامت بالانتحار والتخلص من حياتها إثر مرورها بحالة نفسية سيئة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة.

وكشف عدد من الأهالي والعاملين بالسنتر التعليمي أن الفتاة المنتحرة قامت قبل انتحارها الذى وقع ظهر الخميس الماضي بالكتابة على يدها وعلى بطنها عبارة “هاتولى حقى من أ” وقامت بإرسال رسائل إلى زملاء صاحب السنتر والجروبات التعليمية الخاصة بالسنتر توضح تفاصيل علاقتها به وأنه أوهم الجميع أنها ابنته لمنع إثارة أي شكوك لوجودها معه طيلة الوقت وخاصة أنه متزوج.