تراند الفن: هبة قطب: “بنتي حاسة بالقهرة.. والبوركيني اختراع الغرب”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:06 مساءً - استنكرت الدكتورة هبة قطب، والدة دينا هاشم التي تم منعها من دخول أو نزول حمام السباحة بالزي الشرعي للمحجبات، قائلة إن ابنتها تشعر بالقهرة والغصة لأن المسألة خرجت عن إطار الأسس والقوانين إلى الأهواء الشخصية، وهو ما حدث في نفس ذات حمام السباحة.

وأضافت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان بقناة “القاهرة والناس”: “نحن مجتمع يسمح لنفسه بتقييم الآخرين ويتدخل في شؤون غيره.. المسألة ليست بوركيني وبكيني بل مبدأ حرية خاصة أن البوركيني اختراع غربي في الأساس، منعوا بنتي وسمحوا لإنجليزية بالنزول بنفس الملابس”.

وفي وقت سابق، قالت دينا هشام، صاحبة واقعة التنمر بسبب ارتداء مايوه شرعي بحمام سباحة، إن منعها من النزول إلى حمام السباحة، يُعد نوعًا من العنصرية، خاصة بعد ما شاهدته خلال معيشتها في دولة كندا.

وتابعت “دينا”، أنها لم ترتكب أي خطأ بنزولها المياه بالمايوه الشرعي، خاصة أنه لا يسبب أي مشكلة، موضحة أنها ضد فكرة منع الأشخاص من القيام بأي شيء أو منعهم من نزول حمامات السباحة، ما دام لم يرتكبوا أي شيء خاطئ.

وأكملت الفتاة، أنها وجدت دعم كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقطع الفيديو الذي شرحت فيه تفاصيل الواقعة.