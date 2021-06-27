تراند الفن: تأكيدًا لانفراد “القاهرة 24”.. “المهن الموسيقية” تمنع حمو بيكا من الغناء

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:06 مساءً - أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر، قرارًا بمنع التعامل مع 5 مطربي مهرجانات، لحين تقنين أوضاعهم مع النقابة واجتياز الاختبارات، موضحة أن النقابة تمنع كل من ليس عضوًا بها وغير الحاصلين على تصاريح، من مزاولة المهنة.

ووضعت النقابة أسماء خمسة مطربين وهم: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، وأحمد موزة، وذلك وفقًا لقرار النقابة الذي تم تحريره اليوم الأحد الموافق 27 يونيو.

وانفرد “القاهرة 24”، مساء أمس السبت، بأن نقابة المهن الموسيقية اتخذت قرارًا بإيقاف حمو بيكا عن الغناء أو إحياء أي حفلات غنائية في مصر، لعدم حصوله على تصريح مُشتغلين أو مُنتسب للنقابة.

يأتي ذلك بعد أن أحيا مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حفلًا غنائيًا أول أمس الخميس، ضمن حفلات موسم الصيف بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من جمهوره، مُتحديًا قرارات نقابة المهن الموسيقية بضرورة الحصول على تصاريح قبل إحياء الحفل.

وكشف مصدر لـ”القاهرة 24″، أن نقابة المهنة الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، تحققت من الأمر، وقررت منعه من مُزاولة مهنة الغناء، وإيقاف أي حفلات غنائية له.

ورسب حمو بيكا، في اختبارات نقابة الموسيقيين، بشأن الانضمام إلى عضويتها، كما أنه لم يحصل على تصريح مزاولة المهنة.