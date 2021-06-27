تراند الفن: “توكلنا” يعلن طريقة حجز موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن فوق الـ 50 عامًا

صحيفة المرصد: كشف تطبيق “توكلنا”، طريقة حجز موعد، للحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، عبر منصة التطبيق.

ونشرت الصفحة الرسمية لتطبيق توكلنا على موقع تويتر، إنفوجرافيك، لمعرفة طريقة حجز موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لمن عمره (50) عاماً فأكثر بالتاريخ الهجري.

واشترط تطبيق توكلنا، على المتقدم للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، أن يكون مر 42 يوماً من وقت تلقي الجرعة الأولى.

وتبدأ الخطوات بالدخول على “لقاح كورونا” من خدمات الصحة على تطبيق توكلنا، ثم وضع اسم المستفيد أو أحد أفراد أسرته أو المكفولين، واختيار تعديل الموعد.

وتشمل الخطوات أيضًا اختيار مركز التطعيم والوقت، والضغط على “نعم” لتأكيد تحديث الموعد، ومن ثم حجز الموعد بنجاح.