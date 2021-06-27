- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:06 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: كشف تطبيق “توكلنا”، طريقة حجز موعد، للحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، عبر منصة التطبيق.
ونشرت الصفحة الرسمية لتطبيق توكلنا على موقع تويتر، إنفوجرافيك، لمعرفة طريقة حجز موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لمن عمره (50) عاماً فأكثر بالتاريخ الهجري.
واشترط تطبيق توكلنا، على المتقدم للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، أن يكون مر 42 يوماً من وقت تلقي الجرعة الأولى.
وتبدأ الخطوات بالدخول على “لقاح كورونا” من خدمات الصحة على تطبيق توكلنا، ثم وضع اسم المستفيد أو أحد أفراد أسرته أو المكفولين، واختيار تعديل الموعد.
وتشمل الخطوات أيضًا اختيار مركز التطعيم والوقت، والضغط على “نعم” لتأكيد تحديث الموعد، ومن ثم حجز الموعد بنجاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “توكلنا” يعلن طريقة حجز موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن فوق الـ 50 عامًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.