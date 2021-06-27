تراند الفن: جامعة الباحة تفتح باب القبول للعام الجامعي 1443هـ..تعرّف على موعد التقديم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:06 مساءً - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلة البكالوريوس.

وأوضحت العمادة الآليات التي سيُعمل عليها للقبول في برامج البكالوريوس من خلال البوابة الإلكترونية للقبول عبر موقع الجامعة، ابتداء من 25/ 11 /1442هـ وتنتهي فترة استقبال الطلبات إلكترونيًا بتاريخ 04/ 12/ 1442هـ، بينما ستُعلن النتائج النهائية للقبول ابتداء من 22 / 12 / 1442هـ.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، أن جميع الإجراءات تنفَّذ إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية؛ تسهيلاً على الطلبة المتقدمين، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر البريد الإلكتروني [email protected] .

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