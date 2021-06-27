تراند الفن: “التعليم” تتوصل إلى “مُهكري تابلت الثانوية العامة” وتطالب بالتحقيق معهم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:06 مساءً - أبلغ قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، بوزارة التربية والتعليم، منسقي التابلت على مستوى الجمهورية، ببيانات الطلاب المقيدين بالثانوية العامة والمستهدفين لأداء الامتحان بالتابلت، والذين تبين إجراء تهكير لأجهزتهم عن طريق فتح ثغرة أمنية بالأجهزة.

وحصل “القاهرة 24” على مُستند قطاع الجودة بالوزارة بشأن إعداد تقرير عن الأجهزة حيازتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

في سياق آخر، علّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى أولياء الأمور بشأن صعوبة نوعية الأسئلة في الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة.

ورد شوقي، في جروب “طلاب مصر وبناء التعليم”، عبر تطبيق “واتس أب”، قائلًا: “كفاية يا فندم تعليق على الامتحان!، وصل رأي حضرتك ولكن هذا موضوع تقني بحت، ويعود على 700 ألف طالب مستوياتهم متباينة، ولا يمكن التعليق هكذا من أولياء الأمور عن طلاب بعينهم، أرجو أن نكف عن التداخل في أمور التقييم، وهذه ليست أول سنة تُعقد فيها امتحانات في مصر!”.

فيما نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نماذج الامتحانات التجريبية الثالثة لطلاب الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي، وذلك في رابع أيام الامتحانات التي يؤديها الطلاب منزليًا.