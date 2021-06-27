تراند الفن: شبورة مائية.. “الأرصاد” تكشف الظواهر الجوية المتوقعة من الاثنين إلى السبت المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:06 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

أما ليلًا فسيكون الطقس معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى جنوب البلاد، فيما يكون لطيفًا على السواحل الشمالية، إضافةً إلى ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت الهيئة أن يوم الاثنين يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويسود نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

بينما يشهد يوم الثلاثاء والأربعاء، شبورة مائية خفيفة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

فيما يشهد يوم الخميس نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما يوما الجمعة والسبت فيشهدان رياح نشطة على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء.