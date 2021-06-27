فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:06 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
أما ليلًا فسيكون الطقس معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى جنوب البلاد، فيما يكون لطيفًا على السواحل الشمالية، إضافةً إلى ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.
وأوضحت الهيئة أن يوم الاثنين يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
ويسود نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.
بينما يشهد يوم الثلاثاء والأربعاء، شبورة مائية خفيفة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
فيما يشهد يوم الخميس نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
أما يوما الجمعة والسبت فيشهدان رياح نشطة على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شبورة مائية.. “الأرصاد” تكشف الظواهر الجوية المتوقعة من الاثنين إلى السبت المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.