انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورتس 2021 على نايل سات وموعد مباراة الأهلي وبيراميدز على شاشتها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصبحت قناة اون تايم سبورتس في فتره قصير احد أهم القنوات الرياضية في مصر وفي العالم العربي أجمع، حيث تهتم القناة بتعرض وتقديم كل ما يخص الرياضية المصرية بمختلف أنواعها، إذ تمتلك قناة اون تايم سبورتس حقوق البث الفضائي للعديد من الإحداث الرياضية داخل مصر وأهمها الدوري المصري الممتاز، كما تقدم تغطية دائمة ومستمرة لأهم الأحداث الرياضية العالمية يوميا عبر العديد من البرامج التي تقدم على شاشتها.

في هذا الموضوع سنعرض عليكم متابعينا الكرام تردد قناة اون تايم سبورتس على نايل سات، كما سنوضح لكم موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة اون تايم سبورتس

يمكنكم متابعينا استقبال تردد قناة اون تايم سبورت من خلال البيانات التالية.

تردد القناة 10853 الترميز 27500 القطبية افقي معامل التصويب ¾ القمر الصناعي نايل سات

قناة اون تايم سبورتس

كما ذكرنا فقد تمكنت قناة أون تايم سبورتس من تصدر المشهد الرياضي في مصر في فترة قليله جدا، ويعود ذلك لما تقدمة القناة من برامج مميزه يوميا على شاشتها، فضلا عن امتلاكها لعدد كبير جدا من الإعلاميين المميزين اللذين يظهرون علي شاشتها يوميا في مختلف البرامج، ومن أبرز مقدمي البرامج على شاشه القناة الإعلامي سيف زاهر والصحفي كريم رمزي والكابتن أحمد شوبير وغيرهم من الوجوه الإعلامية المميزة التي نجحت في جذب المشاهد إلى القناة.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز

تنقل قناة اون تايم سبورتس يوم الخميس المقبل الموافق الأول من شهر يوليو مباراة الأهلي وبيراميدز، تأتي مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، جدير بالذكر أن النادي الأهلي يدخل المباراة محتلا المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري بعد خوضه تسعة عشر مباراة وبرصيد واحد وأربعون نقطة، في حين يدخل فريق بيراميدز اللقاء في المركز العاشر برصيد أربعة وثلاثون نقطة وبعد خوض اثنان وعشرون مباراة فقط.

بهذا متابعينا الكرام على موقع مصر فايف نكون قد انتهينا من تقديم وعرض تردد قناة أون تايم سبورتس على نايل سات، مع بيان مبسط لأهم المباريات التي سنعرض عليها هذا الأسبوع.