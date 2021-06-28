تراند الفن: «التعليم» توضح حقيقة وقف مكافآت طلاب الجامعات الحكومية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أوضحت وزارة التعليم الجامعي، صحة ما تم تداوله بشأن وقف مكافآت الجامعات الحكومية.

وأبانالمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الجامعي طارق الأحمري، أنه لم يطرأ أي تغيير على مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية- وفقاُ لـ”الوطن”-.

وأكد أن ما يتم تداوله من تعديل أو إيقاف للمكافأة غير صحيح.

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