تراند الفن: إصابة طفلتين سقطتا من أعلى منزلهما بقرية الاتحاد في البحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أصيبت طفلتان بإصابات متفرقة في أنحاء جسدهما، اليوم الأحد، جراء سقوطهما من أعلى منزلهما بقرية الاتحاد التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقلهما لمستشفى الدلنجات المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد باستقبال مستشفى الدلنجات المركزي كلًّا من:- منة محمد فؤاد، 13 عامًا، اشتباه نزيف بالبطن، ومريم كريم فؤاد 7 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وذلك جراء سقوطهما من أعلى المنزل، وجار عمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان طفل رضيع لقي مصرعه غرقًا في الحال، اليوم الأحد، جراء سقوطه في ترعة أثناء لهوه أمام منزله بقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول المستشفى محمد عبد الفتاح عيد الأطلاوي، سنة ونصف، جثة هامدة، ادعاء اسفكسيا الغرق جراء سقوطه بترعة في أثناء لهوه أمام المنزل بقرية أمين نوار التابعة لقرية الوفائية، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.