تراند الفن: حزب الشعب الجمهوري يؤيد تعديلات تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

أشاد حزب الشعب الجمهوري، بمبادرة حزب مستقبل وطن، بالتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على أحكام قانون العقوبات بغرض تغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

وأكد الحزب في بيان له، أن هذه الظاهرة الدخيلة على نسيج المجتمع المصري، لا بد لها من إجراءات ردع قادرة على الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق التي يُعرف بها شعب مصر منذ فجر التاريخ.

وأبدى الحزب، تأييده للتعديلات التي استهدفت حماية الشهود والمبلغين، وحجم التعويض المادي والمعنوي للمجني عليها.

كما جدد دعمه لأي ضحية من ضحايا التحرش الجنسي، واستعداده لدعم أي مُساندة لهؤلاء الضحايا على المُستوى القانوني، حتى يتمكن من الحصول على حقوقهن التي كفلها القانون.