فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 24 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
أشاد حزب الشعب الجمهوري، بمبادرة حزب مستقبل وطن، بالتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على أحكام قانون العقوبات بغرض تغليظ عقوبة التحرش الجنسي.
وأكد الحزب في بيان له، أن هذه الظاهرة الدخيلة على نسيج المجتمع المصري، لا بد لها من إجراءات ردع قادرة على الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق التي يُعرف بها شعب مصر منذ فجر التاريخ.
وأبدى الحزب، تأييده للتعديلات التي استهدفت حماية الشهود والمبلغين، وحجم التعويض المادي والمعنوي للمجني عليها.
كما جدد دعمه لأي ضحية من ضحايا التحرش الجنسي، واستعداده لدعم أي مُساندة لهؤلاء الضحايا على المُستوى القانوني، حتى يتمكن من الحصول على حقوقهن التي كفلها القانون.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حزب الشعب الجمهوري يؤيد تعديلات تغليظ عقوبة التحرش الجنسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.