فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 37 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم، إنهاء حالة المقاطعة لمجموعة قنوات “أون تايم سبورت” على خلفية الاعتذار الذي صدر عن مجموعة قنوات أون تايم سبورت لنادي الزمالك، وكذلك الاعتذار الذي قدّمه مذيع القناة كريم رمزي للنادي وجماهيره، واعترافه بالخطأ الذي وقع فيه لاعتماده على مصدر غير موثوق فيه، وهو ما أعاد حق النادي وجماهيره أمام الرأي العام.
وأوضحت اللجنة: “نظرًا لأن الحقائق وضحت تماما للرأي العام الرياضي، وأجمع الكل على رفض اختلاق المواقف والأحداث التي لم يكن لها وجود على أرض الواقع وأصابت أطراف تلك المواقف بجرح عميق، ما جعلها تتخذ قرارها لتبرهن على حسن النوايا، في انتظار التحقيق الذي أشارت إليه مجموعة قنوات أون تايم سبورت في بيانها الذي نُشر للرأي العام”.
وتعد اللجنة جماهير الزمالك في كل مكان بأنها لن تتوان عن اتخاذ أي موقف أو قرار ضد أي شخص أو هيئة يهدر حق النادي، وجماهيره العريضة لإعادة حق النادي مهما كلفها ذلك.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الزمالك ينهي المقاطعة مع مجموعة قنوات “أون تايم سبورت” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.