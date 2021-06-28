تراند الفن: جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط محاولة تهريب أدوية بشرية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 صباحاً - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم “1” بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد لطفى عامر، مدير الجمرك من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الخاصة بالالتهاب الرئوي، بالمُخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

واشتبه محمد حسن مأمور الجمرك المعين على اللجنة في راكب يمني الجنسية، يحاول الخروج مُسرعًا وسط الزحام من لجنة الخط الأخضر، قادمًا على طائرة الشركة اليمنية القادمة من عدن.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياءً تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية، فأجاب بالنفي، إلا أنه ظهر عليه علامات الارتباك وكثرة التردد.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ فتحي المتولي، مأمور الجمرك المُكلّف بالعمل على جهاز الفحص بالأشعة، فأكد وجود أشياء متماثلة داخل الحقائب.

وبالعرض على محمد لطفي عامر، مدير الإدارة، كلّف محمود محمد إمام، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب تحت إشراف محمد عبدالوهاب مُشرف الصالة الخضراء، فتبين وجود 200 علبة بكل منها 2 شريط بنحو 400 شريط عقار Pirfenex، والذي يٌستخدم في علاج الالتهاب والتليف الرئوي.

وقرر محمد لطفي عامر، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2021، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار وزير المالية، والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

تم تحريز المضبوطات بلجنة من إسلام عبدالباقي محمدين، وهند مجدي النجار، تحت إشراف الأستاذ إيهاب عبدالمقصود عميرة.