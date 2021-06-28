تراند الفن: أول تعليق من التعليم بشأن إيقاف صرف مكافآت طلاب وطالبات الجامعات خلال العطلة الصيفية

صحيفة المرصد : أوضح المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، أنه لم يطرأ أي تغيير على مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية.

وأكد الأحمري، أن ما يتم تداوله من تعديل أو إيقاف للمكافأة غير صحيح.

جدير بالذكر أن موقع الميدان التعليمي المختص بشؤون التعليم، قد زعم نقلاً عن مصدر، أن هناك قراراً مرتقبًا سيصدر بشأن إيقاف صرف مكافآت طلاب وطالبات الجامعات خلال العطلة الصيفية، وهو ما نفاه متحدث التعليم الجامعي.