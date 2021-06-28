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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 17 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : أوضح المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، أنه لم يطرأ أي تغيير على مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية.
وأكد الأحمري، أن ما يتم تداوله من تعديل أو إيقاف للمكافأة غير صحيح.
جدير بالذكر أن موقع الميدان التعليمي المختص بشؤون التعليم، قد زعم نقلاً عن مصدر، أن هناك قراراً مرتقبًا سيصدر بشأن إيقاف صرف مكافآت طلاب وطالبات الجامعات خلال العطلة الصيفية، وهو ما نفاه متحدث التعليم الجامعي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق من التعليم بشأن إيقاف صرف مكافآت طلاب وطالبات الجامعات خلال العطلة الصيفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.