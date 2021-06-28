تراند الفن: “صحة القليوبية”: تفعيل منظومة اللقاح بالمركز الطبي العام في القناطر الخيرية

تفقد الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مركز اللقاح بمدينة القناطر الخيرية، حيث تم تفعيل منظومة اللقاح في المركز الطبي العام بالقناطر الخيرية، لمتابعة الفرق الطبية الخاصة بتطعيم المواطنين من الفئات المُستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المُخصص من وزارة الصحة والسكان، وفقًا للفئات المستحقة لتلقى التطعيم بلقاح كورونا.

وأكد عبد الغني، انتظام سير العمل ووجود الفرق الطبية وجاهزيتها، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، مشددا على استمرار الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ‏والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقي اللقاح.

وكيل صحة القليوبية يتفقد مركز اللقاح بالقناطر الخيرية

يذكر أن مراكز تطعيمات لقاح كورونا تتضمن مستشفى كفر شكر المركزي، الوحدة الصحية بسنديون بقليوب، مركز طبي حجازي بشبرا غرب، بنك الدم الإقليمي ببنها، مستشفى رمد بنها، مركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، الوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، الوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، مركز طبي الحي الثامن بالعبور، وهي المراكز والمنافذ المُعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى المحافظة.