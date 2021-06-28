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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 43 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
تفقد الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مركز اللقاح بمدينة القناطر الخيرية، حيث تم تفعيل منظومة اللقاح في المركز الطبي العام بالقناطر الخيرية، لمتابعة الفرق الطبية الخاصة بتطعيم المواطنين من الفئات المُستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المُخصص من وزارة الصحة والسكان، وفقًا للفئات المستحقة لتلقى التطعيم بلقاح كورونا.
وأكد عبد الغني، انتظام سير العمل ووجود الفرق الطبية وجاهزيتها، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، مشددا على استمرار الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقي اللقاح.
يذكر أن مراكز تطعيمات لقاح كورونا تتضمن مستشفى كفر شكر المركزي، الوحدة الصحية بسنديون بقليوب، مركز طبي حجازي بشبرا غرب، بنك الدم الإقليمي ببنها، مستشفى رمد بنها، مركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، الوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، الوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، مركز طبي الحي الثامن بالعبور، وهي المراكز والمنافذ المُعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى المحافظة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “صحة القليوبية”: تفعيل منظومة اللقاح بالمركز الطبي العام في القناطر الخيرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.