فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 12 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباراة منتخب البرازيل ضد نظيره الإكوادور، بتقدم الأول بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كوبا أمريكا.
وبدأت المباراة بسيطرة هجومية كبيرة من جانب منتخب البرازيل الذي كان يبحث عن هدفه الأول في وقت مبكر من المباراة أمام أداء ضعيف من جانب الإكوادور.
وتمكن منتخب البرازيل من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 37 عن طريق رأسية من إيدير ميليتاو، ليبحث المنتخب بعد ذلك عن تسجيل هدفه الثاني، ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم السيليساو بهدف وحيد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كوبا أمريكا.. البرازيل تتقدم بهدف على الإكوادور في الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.