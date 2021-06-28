تراند الفن: كوبا أمريكا.. البرازيل تتقدم بهدف على الإكوادور في الشوط الأول

انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباراة منتخب البرازيل ضد نظيره الإكوادور، بتقدم الأول بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كوبا أمريكا.

وبدأت المباراة بسيطرة هجومية كبيرة من جانب منتخب البرازيل الذي كان يبحث عن هدفه الأول في وقت مبكر من المباراة أمام أداء ضعيف من جانب الإكوادور.

وتمكن منتخب البرازيل من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 37 عن طريق رأسية من إيدير ميليتاو، ليبحث المنتخب بعد ذلك عن تسجيل هدفه الثاني، ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم السيليساو بهدف وحيد.