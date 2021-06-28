تراند الفن: سعيد حمزة حكمًا لمباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏50 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، طاقم التحكيم الذي سيُدير مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، خلال مُسابقة الدوري والمقرر إقامتها غدًا الاثنين. ويقود الحكم سعيد حمزة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، ويعاونه كل من هشام الدسوقي، ووائل شعبان، وحكم رابع شريف حسن، أما حكم فيديو طارق مجدي ويعاونه عاطف حسين. بينما يقود الحكم وليد عبد الرازق مُباراة إنبي والمقاولون العرب، ويعاونه كل من أحمد التلاوي وأيمن العقاد، وحكم رابع محمد عبد النبي، وحكم فيديو محمد سلامة، ويعاونه مصطفى عثمان.

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