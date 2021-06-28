شوف عروض بنده الأسبوعية ومفاجآت لأول مرة من هايبر بنده Hyper Panda السعودية خلال صيف 2021

تعرض مجموعة محلات بنده العديد من الخصومات المتميزة جداً على جميع منتجاتها في جميع فروعها المنتشرة في دول الخليج مثل: المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات، والكويت، وقطر، وكذلك في مصر، والعديد من الدول العربية الأخرى، فتعتبر عروض بنده الأسبوعية هي أفضل عروض موجودة في جميع محلات الوطن العربي حالياً.

عروض بنده الأسبوعية على جميع المنتجات

أحدث العروض من هايبر بنده السعودية على العديد من العروض، ومنها: عرض مميز جداً على شيكولاتة مينيز سيليكشن من ماركة كادبوري ديري ميلك Cadbury dairy milk، وكذلك عرض على عبوات السكر الخام الطبيعي، كما يوجد عروض مميزة أخرى على السكر الناعم الفاخر من ماركة النحلة، وكذلك على مكرونة قودي كريشينس Goody بجميع أشكالها، وكذلك على مكرونة رنا، وكذا يوجد خصومات جيدة جداً على شوربة الشعرية المقلية سريعة التحضير من إندومي Indomie.

خصومات هايبر بنده

خصومات متعددة أخرى من بنده ماركت Panda market السعودية، ومن ضمنها: خصم مميز على زيت الزيتون البكر الممتاز من ماركة عافية Afia، كما يوجد خصومات مميزة على زيت دوار الشمس من نفس الماركة، وكذا يوجد عروضات بنده على زيت دوار الشمس من شمس، ونباتي العربي، كما يوجد خصومات مميزة على زيت ذرة عافية، وكذلك على زيت كانولا أولايت Olite، وعرض مميز على أربع عبوات مختلفة الأحجام من ماركة عافية، وكذلك على العبوة الكبرى من زيت Shams.

عروض بنده اليوم

عروض بنده اليوم مختلفة جداً، وضخمة على جميع المنتجات، والتي تشتمل على: تخفيضات على جميع أنواع الزيوت كزيت دوار الشمس من هناء Hanaa، كما يوجد خصم مميز على زيت الزيتون البكر المعصور عالبارد من ماركة الراقي Al Raky بحجم الـ 2 لتر، كما يتوفر خصم مميز على زيت الزيتون البكر الممتاز من ماركة كوبوليفا جولد coopoliva gold، وعلى مزيج من زيت الزيتون البكر الممتاز، ومتبقي الزيتون من بيتوتي، وعرض على عبوات الطحينة من ماركة الكسيح Al kasih، وعروض كثيرة متنوعة، لمعرفتها تابعونا (موقع ثقفني).