شوف عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة وخصومات هائلة حتى 50%

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تقدم عروض اكسترا الجديدة تخفيضات كبيرة وخصومات هائلة على الأجهزة المنزلية الكهربية الكبيرة والصغيرة. وتصل الخصومات على بعض المعروضات إلى 50%. يمكن لكل عروسة مقبلة على الزواج أو أي سيدة منزل ترغب في شراء جهاز جديد عبر موقع اكسترا الإلكتروني. حيث تتضمن العروض تخفيضات هائلة كما يمكن استخدام كود خصم اكسترا للحصول على خصم إضافي. كذلك توجد هدايا مجانية مع العديد من المعروضات. يمكنك أن تحصلي على ما تريدين عبر موقع اكسترا على الإنترنت أو من خلال فروع اكسترا المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بأقل الأسعار. وفي السطور التالية نقدم لكم باقة متنوعة من العروض المتاحة عبر Extra site. عروض اكسترا على الأجهزة الكبيرة مع بداية فصل الصيف تخلصي من الهواء الساخن مع لكترك مكيف شباك 17600 وحدة تبريد بارد روناري. واستمتعي بنسبة خصم 30.57% ليكون سعر المنتج بعد الخصم 1249 ريال بدلاً من 1799 ريال قبل الخصم. وبذلك يكون المبلغ الذي يمكن توفيره 550 ريال سعودي.

اشتري جري مكيف جداري 22000 وحدة واي فاي بارد مقابل 3099 ريال بدلاً من 3899 ريال حيث تكون نسبة الخصم على المنتج 20.51%. كما يمكنك اختيار مجموعة من الهدايا مع المنتج.

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