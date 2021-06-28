تراند الفن: فريق مصري يحصد الميدالية الذهبية في معرض جنيف بابتكار “أنسولين عن طريق الفم”

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العالمي، إن معرض جنيف من أهم المعارض التي تعرض الابتكارات حول العالم، وأن الوفد المصري المشارك في المعرض قد حصد على ميدالية ذهبية بجانب العديد من الميداليات الفضية والبرونزية.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر، أن الفريق المصري الحاصل على الميدالية الذهبية من جامعة أسيوط وبدر، والذي ابتكر أنسولين يؤخذ عن طريق الفم وليس الحقن.

وأشار عبد الغفار إلى أن لجنة التحكيم أشادت بهذا الابتكار الذي يمس عددًا كبيرًا من الأشخاص، والذي له فاعلية كبيرة عن غيره الذي يؤخذ عن طريق الحقن.