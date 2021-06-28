فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أدمن 60 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العالمي، إن معرض جنيف من أهم المعارض التي تعرض الابتكارات حول العالم، وأن الوفد المصري المشارك في المعرض قد حصد على ميدالية ذهبية بجانب العديد من الميداليات الفضية والبرونزية.
وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر، أن الفريق المصري الحاصل على الميدالية الذهبية من جامعة أسيوط وبدر، والذي ابتكر أنسولين يؤخذ عن طريق الفم وليس الحقن.
وأشار عبد الغفار إلى أن لجنة التحكيم أشادت بهذا الابتكار الذي يمس عددًا كبيرًا من الأشخاص، والذي له فاعلية كبيرة عن غيره الذي يؤخذ عن طريق الحقن.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فريق مصري يحصد الميدالية الذهبية في معرض جنيف بابتكار “أنسولين عن طريق الفم” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.