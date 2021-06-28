تراند الفن: للمرحلتين المتوسطة والثانوية.. بدء التسجيل الإلكتروني بـ«معهد المسجد النبوي»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن بدء التسجيل الإلكتروني في ⁧معهد المسجد النبوي للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأوضحت الوكالة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التسجيل الإلكتروني بدأ أيضا بالنسبة للمرحلة الثانوية، لافتة إلى أن التسجيل متاح الآن.

ودعت وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي الراغبين في التسجيل إلى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي من (اضغط هنا).

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