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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.
وأوضحت الوكالة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التسجيل الإلكتروني بدأ أيضا بالنسبة للمرحلة الثانوية، لافتة إلى أن التسجيل متاح الآن.
ودعت وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي الراغبين في التسجيل إلى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي من (اضغط هنا).
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: للمرحلتين المتوسطة والثانوية.. بدء التسجيل الإلكتروني بـ«معهد المسجد النبوي» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.