تراند الفن: وزير التعليم العالي: مشكلة البحث العلمي تكمن في عدم ثقة المصانع في المعامل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 صباحاً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن البحث العلمي في مصر يُواجه مشكلة كبيرة تكمن في عدم ثقة المصانع في المعامل، ووحدات البحوث وأصحاب الأبحاث.

وأضاف عبد الغفار، خلال مُداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، على قناة “إم بي سي مصر”، أن الوزارة تسعى إلى تغيير هذه الصورة من خلال تعاون وحداتها مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وتابع: “نرعى كل الطلاب أصحاب الابتكارات، ونسعى إلى دعمهم ماديًا ومعنويًا، والمشكلة كانت تقتصر سابقًا في عدم الدعم المادي، وهو ما نسعى إلى توفيره حاليًا”.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الوفد المصري المُشارك في معرض جنيف للابتكارات حصل على الميدالية الذهبية، بعد ابتكار نوع من الأنسولين، يُؤخذ عن طريق الفم بدلًا من الحقن التقليدي.

ولفت عبدالغفار، إلى أن لجنة التحكيم أشادت بهذا الابتكار الذي يمس عددًا كبيرًا من الأشخاص، والذي له فاعلية كبيرة عن غيره الذي يأخذ عن طريق الحقن.