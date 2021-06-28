تراند الفن: “الموسيقيين” تُحيل مسئولًا للتحقيق بعد اكتشاف تسهيله استخراج تصاريح لحمو بيكا

علم “القاهرة 24”، أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، أحالت أحد المسؤولين للتحقيق، وذلك بعد اكتشاف تسهيله استخراج تصاريح لمطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا بمقابل مادي.

وقررت نقابة الموسيقيين، إحالة المسئول للتحقيق أول أمس، وإيقاف مطرب المهرجانات حمو بيكا، و4 آخرين عن إحياء أي حفلات لحين دخولهم إحدى اللجان لاختبارهم، ومن هنا يتم الموافقة على دخولهم النقابة أو عدمها.

في سياق متصل، قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر، منع التعامل مع 5 مطربي مهرجانات، لحين تقنين أوضاعهم مع النقابة واجتياز الاختبارات، فالنقابة تمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة وغير الحاصلين على تصاريح بمزاولة المهنة.

ووضعت النقابة أسماء لخمسة مطربين وهم: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، وأحمد موزة، وذلك وفقًا لقرار النقابة الذي تم تحريره اليوم الأحد الموافق 27 يونيو.