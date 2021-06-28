فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أدمن 22 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
علم “القاهرة 24”، أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، أحالت أحد المسؤولين للتحقيق، وذلك بعد اكتشاف تسهيله استخراج تصاريح لمطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا بمقابل مادي.
وقررت نقابة الموسيقيين، إحالة المسئول للتحقيق أول أمس، وإيقاف مطرب المهرجانات حمو بيكا، و4 آخرين عن إحياء أي حفلات لحين دخولهم إحدى اللجان لاختبارهم، ومن هنا يتم الموافقة على دخولهم النقابة أو عدمها.
في سياق متصل، قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر، منع التعامل مع 5 مطربي مهرجانات، لحين تقنين أوضاعهم مع النقابة واجتياز الاختبارات، فالنقابة تمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة وغير الحاصلين على تصاريح بمزاولة المهنة.
ووضعت النقابة أسماء لخمسة مطربين وهم: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، وأحمد موزة، وذلك وفقًا لقرار النقابة الذي تم تحريره اليوم الأحد الموافق 27 يونيو.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الموسيقيين” تُحيل مسئولًا للتحقيق بعد اكتشاف تسهيله استخراج تصاريح لحمو بيكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.