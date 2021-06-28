تراند الفن: كوبا أمريكا.. منتخب بيرو يفوز على فنزويلا ويحسم تأهله إلى دور الـ8

تمكّن منتخب بيرو من الفوز على نظيره فنزويلا بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن مُنافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وسجّل هدف بيرو الوحيد أندريا كاريو في الدقيقة 48، مع وجود بعض المُحاولات من جانب فنزويلا لمحاولة خطف التعادل، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز بيرو بهدف وحيد.

وبهذه النتيجة يصل رصيد منتخب بيرو إلى 7 نقاط ليوجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة كوبا أمريكا، ويحسم تأهله إلى دور الثمانية من البطولة، بينما يقف رصيد فنزويلا عند نقطتين في المركز الخامس، ويودع البطولة.