فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أدمن دقيقتين مضت آخر الأخبار 3 زيارة
تمكّن منتخب بيرو من الفوز على نظيره فنزويلا بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن مُنافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.
وسجّل هدف بيرو الوحيد أندريا كاريو في الدقيقة 48، مع وجود بعض المُحاولات من جانب فنزويلا لمحاولة خطف التعادل، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز بيرو بهدف وحيد.
وبهذه النتيجة يصل رصيد منتخب بيرو إلى 7 نقاط ليوجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة كوبا أمريكا، ويحسم تأهله إلى دور الثمانية من البطولة، بينما يقف رصيد فنزويلا عند نقطتين في المركز الخامس، ويودع البطولة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كوبا أمريكا.. منتخب بيرو يفوز على فنزويلا ويحسم تأهله إلى دور الـ8 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.