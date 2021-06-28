فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 صباحاً - تحدّث فرناندو سانتوس، مُدرب منتخب البرتغال، عن خسارة فريقه مساء الأحد، على يد نظيره البرتغال، وتوديعه بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.
وتمكن منتخب بلجيكا من الفوز على نظيره البرتغال، بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن مُنافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.
وقال سانتوس، في تصريحات صحفية عقب المباراة: “نشعر بخيبة أمل وحزن.. بعض اللاعبين الغائبين عن هذا اللقاء يبكون في المقصورة.. لقد أعطوا كل شيء”.
وتابع: “ليس هناك حظ أو سوء حظ.. فعل اللاعبون كل شيء.. لقد أعطوا ما لديهم، وليس هناك ما يُشير إلى أنهم ارتكبوا خطأ.. لقد كانوا مُتعبين، ولكنهم وجدوا الطاقة للتغلب على فجوة الراحة بين الفريقين”.
واختتم سانتوس قائلًا: “إنها خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا، لأننا اعتقدنا أننا يمكننا الفوز كما فعلنا في عام 2016.. اللاعبون يبكون.. في عام 2018 تم إقصاؤنا في كأس العالم في دور الـ16، والسنة التالية فُزنا بدوري الأمم.. علينا أن نتطلع إلى مُحاولة الفوز بكأس العالم”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مدرب البرتغال: نشعر بخيبة أمل كبيرة.. واللاعبون فعلوا كل ما بوسعهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.