فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 صباحاً - صحيفة المرصد : نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مقطع فيدو عبر حسابها الشخصي في تطبيق “إنستغرام”، وهي ترقص في إحدى الحانات مع كريستيانو جونيور نجل رونالدو البكر. كما نشرت جورجينا رودريغيز مقطع فيديو في خاصية “ستوري” وهي تتأهب للسفر على متن طائرة برتغالية إلى مدينة إشبيلية الإسبانية التي تستضيف مباراة البرتغال وبلجيكا، إضافة إلى صورة لصديقها رونالدو. جاء ذلك قبل حضور المباراة التي لعبها منتخب البرتغال بقيادة رونالدو ضد بلجيكا، أمس الأحد، في الدور ثمن النهائي لبطولة “يورو 2020” ، والتي انتهت بفوز بلجيكا بهدف دون مقابل.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “جورجينا” صديقة “رونالدو” ترقص وتغني في حانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.