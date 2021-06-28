تراند الفن: إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم على طريق “المنصورة – المحلة” (أسماء)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أصيب 16 شخصًا في حادث تصادم جرار مع ميكروباص، أمام الكوبري العلوي على طريق المنصورة – المحلة السريع بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم أمام الكوبري العلوي على طريق المنصورة – المحلة، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كلٍّ من عمر محمد عمر، إبراهيم أبو العنين، محمود محمد جودة، ريهام عيد إبراهيم، شاهر إبراهيم، السيدة محمد فهمي، نبيلة مرزوق، السيد محمد السعيد، ياسين مروان السعيد، آدم محمد محمد، بسمة محمد طه، أنوار أشرف صبري، سمر عزت، كامل جمال كامل، إيمان أحمد إبراهيم، راوية محمد، وتم نقلهم إلى مستشفى طلخا.

وتبين أن سبب الحادث سير الجرار عكس الاتجاه بسرعة زائدة، ما أدى إلى تصادم بالميكروباص.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.