تراند الفن: البرازيل تتعادل مع الإكوادور ويصعدان إلى دور الـ8 من كوبا أمريكا

انتهت المُباراة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والإكوادور بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مُنافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وسجّل هدف البرازيل الوحيد ميليتاو في الدقيقة 37، بينما جاء هدف الإكوادور عن طريق أنخيل مينا في الدقيقة 53، وسط العديد من المُحاولات من جانب المنتخبين، ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الطرفين.

وبهذه النتيجة، يصل رصيد منتخب البرازيل إلى 10 نقاط ليوجد في صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة كوبا أمريكا، بينما يصل رصيد الإكوادور إلى 3 نقاط في المركز الرابع ليحسم الطرفين تأهلهما إلى دور الثمانية من البطولة.