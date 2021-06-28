فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أدمن 9 دقائق مضت آخر الأخبار 11 زيارة
انتهت المُباراة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والإكوادور بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مُنافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.
وسجّل هدف البرازيل الوحيد ميليتاو في الدقيقة 37، بينما جاء هدف الإكوادور عن طريق أنخيل مينا في الدقيقة 53، وسط العديد من المُحاولات من جانب المنتخبين، ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الطرفين.
وبهذه النتيجة، يصل رصيد منتخب البرازيل إلى 10 نقاط ليوجد في صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة كوبا أمريكا، بينما يصل رصيد الإكوادور إلى 3 نقاط في المركز الرابع ليحسم الطرفين تأهلهما إلى دور الثمانية من البطولة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: البرازيل تتعادل مع الإكوادور ويصعدان إلى دور الـ8 من كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.