تراند الفن: مشهد بديع.. ضباب الباحة يعانق قمم الجبال والحدائق والمتنزهات (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 صباحاً - غطت سُحب الضباب الكثيف منطقة الباحة اليوم، في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجار المتنزهات، ليهبط بانسيابيته المرنة إلى المباني والطرقات وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية التي تعطي النفس انطباعاً بالارتياح.

وأظهرت مجموعة من الصور تلك المناظر وهي مرتدية أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجوائها الرائعة.

من جهتها، كثفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات لتنظيم حركة المرور.

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