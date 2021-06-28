تراند الفن: “التعليم” توجه بالانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة بالمدارس قبل امتحانات الثانوية (مستند)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏41 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إخطارًا للمديريات بسرعة الانتهاء من تركيب كاميرات المُراقبة لجميع المدارس التي تنعقد بها امتحانات الثانوية العامة. وحصل “القاهرة 24“، على صورة من إخطار التعليم للمديريات بشأن تسليم الكاميرات لمديري المدارس، والعمل على مدار 24 ساعة حتى الانتهاء من تركيبها، قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ تحت إشراف مسئول الأمن بالمديرية والإدارات التابعة لها. مستند وزارة التربية والتعليم وفي وقت سابق، أبلغ قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، بوزارة التربية والتعليم، منسقي التابلت على مستوى الجمهورية، ببيانات الطلاب المقيدين بالثانوية العامة والمستهدفين لأداء الامتحان بالتابلت، والذين تبين إجراء تهكير لأجهزتهم عن طريق فتح ثغرة أمنية بالأجهزة.

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