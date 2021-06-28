تراند الفن: خالد سرحان: لم أقصد السخرية من محمد رمضان.. والناس مش ناقصة استفزاز

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏30 دقيقة مضت آخر الأخبار 20 زيارة

رد الفنان خالد سرحان، على ما تم تداوله حول سخريته من الفنان محمد رمضان، بعدما حجز البنك على أموال الأخير خلال الفترة الماضية. وقال خالد سرحان، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24”: “لم أقصد السخرية من أحد بعينه، والصفحة بتاعتي للكوميديا والكوميك والضحك فقط، وأنا مع الناس البسيطة اللي هما عليهم أقساط في البنوك، ومعظم الناس بتكافح ومش ناقصين أي استفزار”.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.