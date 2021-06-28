فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:10 صباحاً - ودّع منتخب البرتغال رسميًا بطولة يورو 2020، عقب الخسارة على يد نظيره بلجيكا في دور الستة عشر من البطولة.
وتمكن منتخب بلجيكا من الفوز على نظيره البرتغال بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن مُنافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.
وتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كعادته، مع منتخب بلاده خلال دور المجموعات بشكل كبير، وأسهم في تأهل منتخب بلاده إلى دور الستة عشر من البطولة، بخلاف مُحاولاته في مُباراة أمس، لمُحاولة خطف الفوز لفريقه، لكن دون جدوى.
وشارك رونالدو في أربع مباريات مع منتخب البرتغال خلال بطولة يورو 2020، سجّل خلالهم 5 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.
كما أصبح رونالدو الهداف التاريخي لبطولة يورو برصيد 14 هدفًا، مُتخطيًا ميشيل بلاتيني، إضافة إلى أن مشاركته المقبلة من بطولة يورو، سيكون قد أتم من العمر 39 عامًا، ليطرح ذلك تساؤلًا مُحيرًا الجميع.. هل سيشارك الدون في البطولة المقبلة أم لا؟.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد توديع البطولة.. ماذا قدم رونالدو مع منتخب البرتغال في يورو 2020؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.