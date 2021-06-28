تراند الفن: ترتيب مجموعة البرازيل عقب التعادل مع الإكوادور في كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏24 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

خاضت المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا، كافة المباريات الخمس في دور المجموعات من البطولة. وحسمت أربعة فرق من الخمسة المتواجدين في المجموعة الثانية صعودهم بشكل رسمي، إلى دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا، وهم كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا والإكوادور، بينما ودع فنزويلا البطولة بشكل رسمي. ويستعرض لكم موقع “القاهرة 24” جدول ترتيب المجموعة الثانية عقب مباريات الجولة الخامسة وهو كالآتي:- 1-البرازيل 10 نقاط 2- بيرو 7 نقاط 3- كولومبيا 4 نقاط 4- الإكوادور 3 نقاط 5- فنزويلا نقطتان.

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