فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:10 صباحاً - وجه نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، رسالة خاصة للثنائي فرينكي ديونج وممفيس ديباي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم اللذان يمثلان منتخب هولندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وقال الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ قليل: “نتمنى حظًا أوفر لكل من فرينكي دي يونغ وممفيس ديباي في المنافسات الدولية القادمة، بعد انتهاء مشوار المنتخب الهولندي في يورو 2020 بدور الـ 16”.
ونجح منتخب جمهورية التشيك، بقيادة المدير الفني ياروسلاف سيلهافي، في الفوز على نظيره منتخب هولندا بهدفين دون رد منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وأعلن نادي برشلونة الإسباني منذ أيام، ضم مهاجم منتخب هولندا، ولاعب فريق ليون الفرنسي السابق، ممفيس ديباي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الكتالوني قبل الموسم الجديد، للعودة مجددًا إلى منصات التتويج.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: برشلونة يوجه رسالة لديباي ودي يونج بعد توديع يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.