تراند الفن: مواطن يتعرض للاحتيال المالي عبر بطاقته البنكية.. ويروي كيف استعادها مرة أخرى (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:10 صباحاً - تعرض المواطن عبد الرحمن الخميري، الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة القصيم، لعملية احتيال عبر السيطرة على بطاقته الائتمانية، والقيام بعمليات شراء من إنجلترا بالجنيه الإسترليني.

وكشف “الخميري”، خلال لقاء مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، تفاصيل تعرضه للاحتيال حيث قال أنه قبل أيام استيقظ من النوم ، وبعد فتح هاتفه وجد رسائل نصية تشير إلى إجراء 6 عمليات شرائية من إنجلترا على بطاقته بالجنيه الإسترليني بمجموع 9200 ريال تقريبًا.

وحاول الخميري أن يجد طريقة يستعيد بها أمواله، حيث أجرى اتصالا بالبنك التابع له، فكان رده ، أنه لا يحق له الاعتراض إلا بعد مرور عشرة أيام على هذه العمليات وبعد أن تخرج من قائمة المعلقة إلى المنفذة.

وبعد رد البنك تواصل “الخميري” مع الشركات التي تسوق منها ذلك الشخص الذي سرق البطاقة من واقع اسمها في الرسائل النصية التي وصلته.

ولفت إلى أنه بما أن المبالغ بالجنيه فقد بحث عن المتاجر في إنجلترا واستطاع الوصول إلى هذه الشركات من خلال خدمة “اتصل بنا” الموجودة على موقعهم الرسمي، وتم إرسال رسائل نصية ، وفيها ذكر أنها عملية نصب وذكرت آخر أربعة أرقام من بطاقته والمبلغ الذي تم دفعه وكررت ذلك مع كل الشركات.

وتابع: “خلال خمس دقائق ردت عليه إحدى الشركات موكدة أنه تم إلغاء العملية، ثم توالت الرسائل من الشركات وأغلبها طلب أن يصور له الرسالة النصية التي وردت من البنك للعملية، وبعد أيام تم إطلاق جميع المبالغ وإعادتها إلى حسابه.

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