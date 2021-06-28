تراند الفن: مصادر: شيرين لم تنفصل عن حسام حبيب.. ونضال الأحمدية تصر على تدمير العلاقة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:10 صباحاً - انتشر خلال الساعات الماضية تسريب صوتي منسوب لحسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، كانت نشرته مجلة الجرس اللبنانية، التي تملكها اللبنانية نضال الأحمدية، يزعم التسريب أن المطرب يحاول السيطرة على أموال زوجته شيرين عبد الوهاب.

لكن حقيقة الأمر حسبما أكدت مصادر لـ “القاهرة 24” أنه لا يوجد خلاف أو انفصال بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وأن علاقتهما جيدة، وكل ما أثير مجرد محاولة يقودها آخرون للوقيعة بين الزوجين، وأن هذه المحاولة ليست الأولى بل هناك من يريد ألا تستمر هذه الزيجة الناجحة، التي اختار الثنائي أن تصبح بعيدة عن وسائل الإعلام.

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

التسجيل الصوتي المنسوب لوالد حسام حيب يزعم أن هناك خلافات بين المطرب وشيرين عبد الوهاب، رغم أن الأخيرة كانت احتفلت منذ نحو 4 أسابيع بعيد ميلاد زوجها، ونشرت صورة رومانسية لهما عبر حسابها بـ “تويتر” وكتبت تعليقا عليها:

“كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكل سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي.. بحبك، بجد كلمة قليلة على إحساسي”.

واللافت للنظر بشدة هو محاولات “الجرس” الدائمة للوقيعة بين حسام حبيب وشيرين، عن طريق عناوين صحفية لتقارير كلها دون سند أو تصريح بل تعتمد على التخمينات والتوقعات، وكل هذه التقارير تحاول أن تنال من حسام حبيب.

ومع استعراض هذه العناوين نجدها دائما تزعم أن هناك طلاق سيحدث بين شيرين وحسام، فمنذ 8 أشهر نشرت “الجرس” تقريرا بعنوان “شيرين وحسام على وشك الانفصال.. ولماذا تنفي”، واستند التقرير إلى اجتهادات صحفية بل إنها تعاملت مع نفي شيرين وجود خلافات مع حسام حبيب بأنه تصريح غريب!

محاولة من الجرس للوقيعة بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

محاولة من الجرس للوقيعة بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

كما أن مزاعم سيطرة حسام حبيب على أموال شيرين ليست بالجديد ونشرتها “الجرس” منذ 8 أشهر تحت تقرير بعنوان “هل سرق حسام حبيب شيرين وانفصلا”، وروج التقرير إلى أن شيرين طلبت الطلاق من حسام حبيب بعد اكتشافها أمره.

محاولة من الجرس للوقيعة بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

ومما يؤكد أن الصحيفة اللبنانية تحاول دائما النيل من حسام حبيب بصفة خاصة هو نشرها تقرير يقارن بين موقف حسام حبيب وقضية خلافه مع مدير أعمال شيرين السابق ياسر خليل وقضية اتهام زوج نانسي عجرم بقتل سوري في منزله، ورغم أن القضية الأخيرة ما زالت قيد التحقيق، انتصرت “الجرس” لموقف زوج نانسي ووصفته بالشهم، فيما وصفت موقف حسام حبيب بالاعتداء، وجاء التقرير بعنوان “لا مقارنة بين اعتداء حسام زوج شيرين وشهامة فادي زوج نانسي.

محاولة من الجرس للوقيعة بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وفي إطار محاولة “الجرس” المستمرة للوقيعة بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، نشرت تقريرا منذ 5 أشهر عن توقعات بانفصالهما هذا العام تحت عنوان “شيرين تنفصل عن حسام حبيب 2021؟” لكن مع قراءة التوقعات نجد أنه تأتي منسوبة لخبيرة التارو والأبراج بسنت يوسف، والتي لا تقول فيها اطلاقا أن هناك انفصال سيحدث بين الطرفين بل قالت إن هناك تغيير سيطرأ على حياة شيرين وستأخذ قرارا في أمر لا يريحها، فكيف تزعم “الجرس” أن ذلك القرار سيكون الطلاق؟

محاولة من الجرس للوقيعة بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

الصورة الكاملة لمحاولات الجرس للنيل من حسام حبيب تتضح مع هذا العنوان الذي وضعته لصورة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب ويقول “ما هذا الورم بوجه حسام حبيب”.