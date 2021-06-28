تراند الفن: تجربة جهاز كشف الكذب على مواطن قبل 65 عاما

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏10 دقائق مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد : نشر الحساب الرسمي لمؤسسة دارة الملك عبد العزيز صورة تاريخية ترصد خضوع أحد المواطنين لتجربة جهاز كشف الكذب عليه. الصورة التي التقطت عام 1376 هجرية الموافق 1956 ميلادية، يظهر فيها مواطن سعودي وهو جالس في مواجهة الخبير المختص بالعمل على جهاز كشف الكذب، والذي تم وضعه على طاولة ما بين المواطن والخبير مع توصيل بعض الأسلاك من الجهاز بأصابع يدي المواطن الخاضع للتجربة. وبحسب ما أورده حساب مؤسسة دارة الملك عبد العزيز على تويتر تم إحضار جهاز كشف الكذب إلى المملكة وقتها في إطار اهتمام القيادة السامية المتواصل إلى اليوم بتوفير أحدث التقنيات المتاحة في العالم لمكافحة الجريمة، ومنها جهاز “البوليغراف” والمعروف بجهاز كشف الكذب، والذي كان يمثل وقتها ثورة أمنية وتقنية في العالم أجمع.

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